Bár nem lett belőle akkora durranás, mint azt sokan várták, azért így is szép sikereket ért el a Bethesda-féle Deathloop , amit a készítők ráadásul folyamatos frissítésekkel igyekeznek finomhangolni.

A minap például a harmadik ilyen nagy update robogott be a játékhoz, amiről még egy külön videót is készítettek az Arkane Studios emberei, hogy alaposabban is megmutathassák:Érdekesség, hogy bár a fotó mód nagyszerű móka, a frissítéssel együtt vadonatúj kisegítő lehetőségek is érkeztek a Deathloop -ba, így ha eddig akadtak volna problémáink a játszhatósággal, most érdemes lehet újra megpróbálkozni vele.

