Már eSport-hoz készített ruházatot is lehet vásárolni

Az eSport világszinten egyre nagyobb üzlet, hiszen egyre több versenyt rendeznek egyre több játékból, melyeken sok csapat verseng az egyre nagyobb pénzdíjakért, amit világszerte akár milliók néznek élőben.

A játékosoknak szánt perifériák kapcsán sokszor merül fel a "lehúzás", hiszen könnyű mindenre ráragasztani a "gamer" jelzőt, szerencsére azonban a legtöbb termék valamiben mégiscsak jobb, mint a teljesen átlagos társai. Valami hasonló a helyzet a KontrolFreek újdonságaival is, mely egy új irányt indíthat el az eSport és a kiegészítők kapcsán.A vállalat ugyanis bemutatta a "Performance Gaming Wear" névre hallgató, mely jelenleg egy rövidnadrágból és egy pulóverből áll. A 36 és 66 dolláros ruhák nedvesség-elvezető anyagból készült részeket is kaptak, amelyek segítenek a játékosok tenyereit szárazon tartani.Mindemellett a kényelem és a funkcionalitás is fontos szerepet kapott, mely a pulóvernél jobban megmutatkozik. Praktikus nagy zsebeket és extra nagy kapucnit kapott, hogy a headset is felférjen a fejre.