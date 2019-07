Már elérhető korai hozzáférésben a Goat of Duty

Goat of Duty. Nem sokat teketóriáztak őrült kecskés akciójátékuk megjelenésével a 34BigThings munkatársai, akik bejelentették, hogy korai hozzáférésben máris letölthető a Steamről

A szimplán csak kecskés Call of Duty-ként emlegetett alkotás nem akarja feltalálni a spanyolviaszt, egy teljesen hagyományos akciójátékról beszélünk a név alatt annyi különbséggel, hogy a főszerepet néhány fűtől kábult kecske kapta benne, és mindent ehhez a koncepcióhoz igazítottak benne, így még a játékmódok neveit is. Goat of Duty átmenetileg 6 eurós bevezető áron szerezhető be korai változatban - később sem lesz sokkal drágább -, ha tehát valami beteg elfoglaltságra vágyunk a nyári időszakban, ezt most ne hagyjuk ki.