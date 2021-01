Már elérhető a Rogue Heroes: Ruins of Tasos demója, februárban érkezik a végleges változat is

A retro akció-szerepjátékok kedvelőinek legnagyobb örömére a Team17 és a Heliocentric Studios munkatársai bejelentették, hogy már nem kell sokáig várnunk a Rogue Heroes: Ruins of Tasos megjelenésére.

Olyannyira nem, hogy az alkotás már itt van a kanyarban, történetesen, lévén ezen a napon érkezik PC-re és Nintendo Switch-re is, érdekesség pedig, hogy a demóját már most letölthetjük magunknak abban az esetben, ha esetleg idő előtt kipróbálnánk az élményt. Rogue Heroes: Ruins of Tasos egyébiránt egy roguelite dungeon crawling élményt kínál, méghozzá négy fős kooperatív kalandokra fókuszálva, rengeteg akcióval, fejlesztéssel, valamint a kilencvenes évek elejét idéző élményekkel a főszerepben.

