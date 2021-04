Már egymillió eladott példánynál tart az It Takes Two

Josef Fares, az őrült libanoni géniusz ismét megcsinálta: az A Way Out után készült, frissen megjelent produktuma, az It Takes Two átlépte az egymilliós eladást, ami ismételten jól jelzi, hogy igenis van szükség az ilyen jellegű kooperatív mókákról.

Minderről a Hazelight Studios a saját Twitter fiókján számolt be, amit Fares azzal a szöveggel retweetelt, hogy reméli, a jövőben még több ilyesféle játék lát majd napvilágot. Március 26-án adták ki az It Takes Two -t, ergo kevesebb mint egy hónap alatt jött össze ez az eladási ráta.Azt pontosan nem tudni, hogy azok is bele vannak-e számolva, akik a Friend Pass-en keresztül játszanak, de igazából részletkérdésről beszélünk, hiszen ez a statisztika önmagáért árulkodik. Reméljük, hamar megduplázódik a szám!