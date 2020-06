Már David Beckham is esportba fektet

Hogy milyen jelentős szerepet kap az esport a világban, azt mi sem bizonyítja jobban más, minthogy David Beckham, az egykori sztárfocista is ebbe fektette most a pénzét, lévén a segítségével alakult meg a Guild Esports nevű szervezet.

A kérdéses név mögött gyakorlatilag egy startup található, mely azzal a céllal jött létre, hogy a rendes sportolók esetében ismert tehetségkutató és akadémiai megoldásokkal felfedezzék a tehetségeket, majd utána pályára állítsák és a legjobbak közé emeljék őket a megfelelő edzések, fejlesztések és egyebek társaságában.Mindezt hangsúlyozandó, hogy teljesen ellenőrzött keretek között, maximális háttérrel, amihez kifejezetten sok szakmai segítséget kap a szervezet, hála annak a Carleton Curtis-nek, aki ügyvezetői igazgató pozíciót tölt be a startupon belül, és annak idején az Overwatch League, valamint a Call of Duty League megalapításában is részt vett, de maga David Beckham is látott benne lehetőséget, mert