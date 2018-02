The Evil Within 2 a tavalyi év egyik legjobb horrorjátéka volt, azonban sokan, így a fejlesztők is csak a Resident Evil 7 megjelenése után döbbentek rá arra, hogy egy belső nézetet azért illett volna beletenni az alkotásba.

Ezt a hiányosságot igyekszik most pótolni a Bethesda, akik bejelentették, hogy a fejlesztők elkészítették az FPS módot, ami PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt egy ingyenes frissítésként vált elérhetővé,Hogy elképzelni sem tudod ilyen formában a The Evil Within 2 -t? Akkor engedd meg, hogy segítsünk neked ebben, az alábbi traileren ugyanis a készítők éppen ezt az újdonságot mutatják be!

Nézd nagyban ezt a videót!