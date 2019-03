Már azt is tudjuk, hogy a Ubisoft mikor tartja meg az E3-as konferenciáját

Bár még hónapokra vagyunk magától a rendezvénytől, ellenben már most gőzerővel hallat magáról az Electronic Entertainment Expo, azaz ismertebb nevén az E3, melyhez most újabb információt kaptunk.

Egészen pontosan a Ubisoft jelentette be, hogy mikor is fogja tartani a konferenciáját,, ráadásképp egy egészen baráti időpontra, lévén helyi idő szerint reggel 9-kor követhetjük nyomon a konferenciájukat.Egyelőre még nem nagyon tudjuk, hogy mit fognak mutogatni, vélhetőleg a The Division 2-höz és a Rainbow Six Siege-hez bejelentenek valami nagyobb kiegészítést, nyilván a Skull & Bones és a Beyond Good and Evil 2 is nagyobb fókuszt kap, akár a következő Assassin's Creedet is megszellőztethetik, de persze a remény soha nem hal meg, új Splinter Cellben és Prince of Persiában is reménykedünk, hátha!