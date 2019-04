Már az újjáéledési mechanikát is lenyúlta a Fortnite az Apex Legends-től

Még mindig rendületlenül zakatol előre az Apex Legends, a Fortnite pedig bár még mindig csúcson van, igyekszik időről időre ellesni egy-két ötletet a hirtelen jött riválistól, merthogy miután átemelték a pingelési szisztémát, úgy most újabb mechanikát nyúltak le.

Az Apex Legends egyik sajátossága, hogy lehetőség van komoly nehézségek árán feltámasztani társainkat, persze ilyenkor is át kell gondolnunk, hogy megéri-e elrohanni a legközelebbi ellenőrzőpontig, ahol vissza tudjuk hozni elesett bajtársunkat az életbe. Most a Fortnite is hasonló rendszert implementál a Reboot Van képében.Elhalálozott társaink helyén ugyanis találni fogunk egy Reboot kártyát, amit egy furgonhoz cipelve már vissza is hozhatjuk az életbe az illetőt, aki a levegőből fog visszaérkezni a csatatérre. Ha még emlékeztek, korábban már felmerült a lehetősége, hogy implementálják ezt a játékba, azonban akkor is sok játékos felemelte ez ellen a hangját, mivel

