Nem kell túl sokat várnunk, hogy a következő generációs masinákon élvezzük azt, amit a tavalyi Borderlands 3 nyújt, hiszen a Gearbox frissen bejelentette , hogy már a PS5 és az Xbox Series X rajtjával együtt ki fogják adni a next-gen változatot.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy, míg PS5-ön november 12-én kezdhetünk neki a feltupírozott kalandnak. Mint arról már korábban híreztünk, totál ingyenes lesz a frissítés az új generációra.3-4 fős osztott képernyőre is lehetőséget biztosít a next-gen változat, a 60 FPS is realitássá válik (végre...), valamint egyjátékos módban a 60 FPS-t még 4K felbontással is megtámogathatjuk.