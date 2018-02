Már az Activision is újabb Remasterek érkezéséről beszél! Jöhet a Spyro the Dragon feltámadása?

Izgalmas részletek láttak napvilágot azokból a dokumentumokból, melyeket az Activision a minap nyújtott be az USA Értékpapír- és Tőzsdebizottságához, amiből kiderült, hogy a kiadónak miféle tervei vannak a jövőre nézve.

A dokumentumok ugyanis bár csak pénzügyi papírok voltak, ellenben az Activision feketén-fehéren leírta bennük, hogy az új Call of Duty mellett idén a World of Warcraft: Battle for Azeroth lesz a két legnagyobb megjelenésük az év második felében, de garantáltan érkezhetnek új tartalmak a Destiny 2-höz, az Overwatch-hoz és persze a Hearthstone-hoz is, sőt a Call of Duty WWII-es pályacsomagokról sem feledkeznek meg.Az igazán érdekes állítások azonban itt kezdődtek, hiszen a dokumentum szerint az Activision szeretne újabb feldolgozásokat kiadni, méghozzá a saját birtokukban lévő címekhez, vagyisa Crash Bandicoot N.Sane Trilogy mintájára.