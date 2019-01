Már a The Division 2 privát bétájában is lesz bőven tartalom

A Ubisoft nem aprózza el a The Division februári privát bétáját, ugyanis most egy videó formájában megmutatták a közönségnek, hogy milyen tartalom is várja a felhasználókat, és bizony lesz tennivaló.

Már most látszik, hogy a stúdió nagyon erősen rágyúrt az endgame vonalra, hiszenÉlből lesz két teljes értékű sztori misszió, ezekre egyaránt benevezhetünk normal és hard nehézségi fokozatokon is. Emellett nyúzhatunk öt darab melléktevékenységet, kipróbálhatjuk magunkat az újradolgozott Dark Zone-ok egyikében, végezetül pedig a hagyományos PvP mód is vár ránk - ez esetben a Conflict és a Skirmish meccstípusok fogadnak majd minket. Három endgame specializációt is letesztelhetünk, és egy Invaded néven futó bevetésre is beugorhatunk.Február 7-10-ig tart az őrület, az előrendelőknek biztos helye van a programban, de EZEN A LINKEN akár regisztrálni is lehet, ez esetben sorsolás alapján dől el, kik kerülnek be.

