Már a Steamről is behúzhatjuk a Crysis Remasteredet

Tavaly landolt az Epic Games Store kínálatában a Crysis Remastered , és mostanra lejárt az egy éves exkluzivitás, úgyhogy mostantól a Steamről is bezsákolhatjuk a Crytek népszerű játékát.

Nyilván még mindig akadnak bugok a felújított címben, de ettől függetlenül a Valve digitális áruházán keresztül is élvezhetjük az újrakevert kalandot. A mai napig vannak viták arról, hogy volt-e egyáltalán ennek a remasternek, tekintve hogy sokak szerint a 2006-os eredeti is grafikai kánaánnak minősül, de ezt most már mindenki eldöntheti maga, hiszenA tervek szerint október 15-én jön a Crysis Trilogy Remastered, ami szintén az Epic Games Store exkluzivitásában robog be, de nagy valószínűséggel egy év után az is ellátogat majd a Steamre.