Már a Steammel is kompatibilis a PS5 DualSense kontrollere

Egy új frissítésnek köszönhetően már a Steamen is használható a PS5 saját tervezésű kontrollere, a DualSense, azonban van némi hátulütője a dolognak, hiszen számos jellegzetes funkció nem használható rajta.

A haptikus visszajelzés például totálisan kimarad a buliból, ami ugyebár azt jelzi, hogy ha mondjuk a The Last of Us Part 2-ben felhúzzuk az íjat, akkor a hátsó ravasz pont annyira tart ellent, hogy egy valós íjfelhúzás érzetét adja át, vagy ha mondjuk egy mocsárban haladunk a karakterünkkel, akkor a kar is nehézkesebben húzható, mint alapjáraton.Ezenfelül a giroszkóp és a trackpad sem használható többek között, úgyhogy igazából tényleg csak a kontroller alaptulajdonságait vethetjük be. Talán a jövőben bekerülnek ezek a feature-ök...