Már a Sony Santa Monica karrieroldala is a God of War folytatásáról árulkodik

Bolond lenne a Sony és a Santa Monica stúdiója, ha a gigasikeres God of War után nem készítenének mielőbb folytatást Kratos legutóbbi kalandjához, mely egy jelentős változással az északi hiedelemvilágot állította a középpontba.

Bár korábban is több esetben felmerült már, hogy tervben van a folytatás , most azonban egy minden eddiginél határozottabb utalást kaptunk arra, hogy készül a God of War 2 - vagy nevezzék bárhogyan is -, lévén a Sony Santa Monica karrieroldalát ellepték a friss álláshirdetések.Ezek között a harcrendszerhez és a narratívához kapcsolódó ajánlatok egyaránt megtalálhatók, azonban van köztük egy összekötő kapocs: bármelyikbe is kattintunk bele,, ami alighanem egyértelművé teszi, hogy a folytatáshoz toboroz munkaerőt a csapat.