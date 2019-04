Már a Sega is a Yakuza Kiwami 2 PC-s portját tease-elheti

Mint azt tudjuk, nagy valószínűséggel jön Yakuza Kiwami 2 PC-re is, és most benne van a pakliban, hogy már maga a Sega is a kérdéses portot tease-eli, persze megint csak a maguk kurta-furcsa módján.





Emlékeztek még, amikor egy 8-bites Bayonettával szellőztette meg a cég, hogy jön a játék a Vanquish-sel karöltve PC-re? Talán ennek fényében nem is tűnik már annyira különösnek az alábbi megszellőztetés sem, miszerintAmikor egy stúdió ilyen szinten elhíresül a trükkös kis beharangozásokról, akkor nincs okunk azt feltételezni, hogy most teljes véletlenséggel tettek be egy ilyen képet avatarnak. Várjuk a hivatalos bejelentést, nagy-nagy örömmel!