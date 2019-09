Már a Rockstarnak is saját kliense van, ingyenes a GTA: San Andreas

Miután már boldog-boldogtalan saját launchert indít, a Rockstar Games is úgy határozott, hogy elrajtoltatja saját kliensét, nevezetesen a Rockstar Games Launcher, amihez máris dukál egy ingyen szoftver.

Ráadásul nem is teketóriázott a stúdió, hiszen kapásból egy nagyágyút, egy igazi klasszikust tettek bérmentve elérhetővé a közönség számára, a Grand Theft Auto: San Andreast. Kattints IDE , töltsd le a launchert, jelentkezz be majd már szedheted is a méltán legendás alkotást,Ezenfelül természetesen minden korábbi Rockstar Games-es játékot bezsákolhatsz itt, sőt mi több, még a mentéseidet is tudod importálni, amik a gépeden hevernek, így azok sem vesznek el. Ezenfelül olyan funkciók sem maradtak ki, mint az automatikus frissítés és a felhőbe mentés lehetősége.