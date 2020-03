Már a Rockstar fejlesztői is otthonról dolgoznak a koronavírus miatt

Számos cég igyekszik otthoni munkavégzésre terelni az alkalmazottait, ahol ezt meg lehet tenni, a játékfejlesztés pedig abszolút ezek sorába tartozik, ennek értelmében pedig számos stúdió jelezte már, hogy távmunkára küldik a dolgozóikat.

A message from Rockstar Games pic.twitter.com/uB4syLHROo — Rockstar Games (@RockstarGames) March 15, 2020

A home office-ban ügyködő csapatok sorába most a Rockstar Games is beáll, lévén a GTA- és a Red Dead Redemption-játékok atyjai egy közleményben jelezték a publikum felé, hogyEbből fakadóan nagy valószínűséggel nem fognak késni a Red Dead Online-hoz és a GTA Online-hoz készülő tartalmak, minden mehet a jól megszokott kerékvágásban a továbbiakban is. Nincs hír arról, hogy a Rockstar égisze alatt bárkit is azonosítottak volna a fertőzéssel, de jobb az elővigyázatosság...