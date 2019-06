Már a PUBG-ba is bekerült a pingelési szisztéma

Mint azt észrevehettétek, manapság egyre kevesebb érdemi hír érkezik a battle royale játékok mezsgyéjéről, nem véletlenül - eme műfaj aranykorán már túl vagyunk, amik pedig fennmaradtak, azok körül sincs túlzottan sok forradalmi innováció.

Az Apex Legends pingelési szisztémája amilyen egyszerű volt anno, legalább annyira számított újítónak a battle royale műfajban, éppen ezért volt egy kicsit mókás, amikor szinte azon nyomban lenyúlta a funkciót a Fortnite, most pedig a PUBG is beújított egy hasonló lehetőséget.Ezzel jócskán leegyszerűsödik a játékmenet, bár tény, hogy. Az aktuális frissítés ezenfelül egy új fegyvert, a Desert Eagle-t is integrálta a játékba, sőt mi több, korábban még nem látott jármű is érkezett, no meg most már megkapaszkodhatunk a párkányokon, ami szintén egy üdítő plusz.