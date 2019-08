Már a NieR: Automata főhősével is kalandozhatunk a Resident Evil 2 Remake-ben

Se szeri, se száma a Resident Evil 2 Remake modjainak, melyek között a nyilvánvalóan humoros és hasznos megoldások mellett azért gyakran találunk olyanokat is, amik inkább csak egyszerűen érdekesek egy játékrajongó számára.

Ide sorolnánk most a TXYI név alatt megismert modder legújabb művét is, aki úgy döntött, hogy a játék jól ismert, már-már ikonikus hősei helyett egy másik alkotásból állít valakit a főszerepbe, ezáltal lehetőségünk nyílik modja által a NieR: Automata 2B-jét irányítani a horrorpályákon.Perszea játékban, hiszen kipróbálnánk hack and slash kaszabolással a Resident Evil 2 Remake -et, de ha ennek ellenére is érdekel a dolog, IDE kattintva letöltheted magadnak az ingyenes modifikációt.