Már a Microsoft is az új Xbox-on dolgozik?

Bár finoman szólva sem lett túl nagy siker az Xbox One, szinte teljességgel kizárt, hogy emiatt a Microsoft kihátráljon a konzolos bizniszből, sőt mi több, a legfrissebb hírek szerint máris a következő generáción munkálkodnak.

A hír egyelőre csak masszív pletykaként kezelendő, ellenben a tény ettől még tény marad: a redmondi óriás két érdekes álláshirdetést is feladott, ezáltal új mérnököket keres, akik közül azBár egyik állásajánlat kapcsán sem merült fel, hogy újgenerációs hardverhez keresnének munkaerőt, de mivel ezen a téren az Xbox One és az Xbox One X is teljesen fix - lévén a boltok polcain vannak -, ezért mi inkább arra tippelnénk, hogy az új munkaerő már egy újabb hardverhez kellhet.