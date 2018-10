Már a megjelenés napján óriási eladási rekordokat döntött a Call of Duty: Black Ops 4

A várakozásoknak megfelelően rekordértékű eladásokkal indult útnak múlt pénteken a Call of Duty: Black Ops 4 , az Activision ugyanis egy sajtóközleményben jelezte, hogy korábban egyetlen játékuk sem produkált olyan magas digitális eladásokat, mint a legújabb rész.

Bár pontos adatokról nem beszélt az Activision, ellenben kiemelték, hogy a játék az első napi digitális eladások tekintetében a Call of Duty WWII rekordját is megdöntötte, sőt mi több, globális rekord született a PS Store-on és az Xbox Store-on is, de a PC-s digitális eladások sem voltak még olyan magasak a franchise történetében, mint most, a közlemény alapján kétszer annyi ment el így a játékból, mint a második világháborús elődből.Végül, de nem utolsó sorban az Activision közleménye kiemelte, hogy miután, talán nem meglepő, hogy a tavalyi megjelenéshez mérten az online felhasználók száma is emelkedést mutatott.