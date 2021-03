Már a megjelenés napján belekerül az Xbox Game Pass-be az Outriders

A People Can Fly által fejlesztett Outriders kapcsán igencsak érdekes hír jött, miszerint az alkotás már a premier napján be fog kerülni a Game Pass kínálatába, ami azért jól sejteti, hogy a kiadó nemigen bízik a szoftver egyébkénti sikerében.

Ennek értelmében tehát konzolon pörgethetjük majd a looter-shootert egy előfizetésért cserébe, valamint az xCloud szolgáltatás jóvoltából akár Androidos telefonokon és tableteken is pörgethetjük. Április elsején tehát az Outriders ott fog figyelni a Game Pass kínálatában, amire egyébként még a hivatalos közleményben is úgy hivatkoznak a dátumra, hogy ez még véletlenül sem egy áprilisi tréfa.A demó fogadtatását elnézve érthető a döntés, hiszen megannyian csalódtak a kérdéses RPG-ben, de még így is félő, hogy egy újabb Marvel's Avengers kerekedik ki a programból...