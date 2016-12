Már a küszöbön várakoznak az Intel Kaby Lake processzorok

Az ünnepi szezonban bizonyára nagyon sokan kapnak valamilyen hardvert a számítógépükbe vagy éppen egy teljesen új konfigurációt, ugyanakkor ez most lehet, hogy nem éppen a legjobb karácsonyi ajándék.

2017 eleje ugyanis nagyon pörgősnek ígérkezik a számítógépes hardverek piacán, hiszen januárban debütálnak az Intel Kaby Lake processzorok és az új chipkészletekre épülő alaplapok. Őket követhetik az AMD fejlesztései, tehát az árakban és a kínálatban is komolyabb átrendezés várható a következő néhány hónapban.Az Intel állítólag már rengeteg újdonságot le is gyártott és rajtra készen tárol, méghozzá a nemrég kiszivárgott dobozokban. A dobozok sok mindent nem tesznek hozzá az eddigi információkhoz és a külső kapcsán sem újított a technológiai óriás.Az látszik, hogy kiemelték az-as grafikus egységet, illetve a Core i5 és Core i7 modellek dobozán ott virít a "For a Great VR Experience" szlogen is, ami a manapság felkapott VR vonalat lovagolja meg.