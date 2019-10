Már a következő generációs Kingdom Hearts-játékot készíti elő a Square Enix?

Nem elég, hogy a Kingdom Hearts franchise órási népszerűségnek örvend, de az idén debütált, számozott harmadik iteráció is elképesztően nagyot robbantott, a hullámot pedig tovább gyarapítja a téli szezonban érkező Re:Mind DLC.

A Square Enix most egy sor állást hirdetett meg a stúdiónál különféle pozíciókban, így kezelőfelület designereket, technikai művészeket és effekt designereket keresnek a "". A HD esetünkben a PS4-Xbox One érát jelenti.Kapásból többen is a Re:Mind DLC-re gondolhatnánk, azonban kicsit vészjósló lenne, hogy ilyen pozíciókat még csak most szeretnének betölteni, így az sincs kizárva, hogy esetlegesen már a következő generáció nagy Kingdom Hearts epizódját készítik elő. Bárhogyan is lesz, mi tűkön ülve várjuk!