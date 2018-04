Már a Fortnite-tal e-sportolva is lehetünk ösztöndíjasok egy amerikai egyetemen

Hogy Amerikában mennyire előrébb járnak az e-sportok megítélésével, mint felénk, azt nagyszerűen megmutatja, hogy több egyetemen is lehetőségük van a diákoknak arra, hogy e-sportolóként kerüljenek be ösztöndíjas képzésekre.

Korábban már a Counter-Strike, a League of Legends és az Overwatch e-sportolói között is számtalan olyant találtunk, aki e-sportolóként ösztöndíjjal jutott be egy egyetemre, azonban most a Fortnite : Battle Royale is felírta magát a térképre, lévén az Ashland University bejelentette, hogyEnnek az oka nem más, minthogy az egyetem szeretne az őszi szemeszterre felállítani egy Fortnite csapatot, ezáltal négy olyan főt vesznek fel akár 4000 dolláros ösztöndíjjal is az intézménybe, aki elég ügyes ahhoz, hogy versenyeken is megállja a helyét, melyek az egyes egyetemek között szintén egyre népszerűbbnek tekinthetők.