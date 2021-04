Már a Crash Bandicoot 4: It's About Time alkotói is a Call of Duty-n dolgoznak

Az Activision lényegében minden nagyobb csapatát ráállította a pénzfejőgépnek minősülő Call of Duty-ra, és így járt az a Toys for Bob is, akiknek mostanában köszönhettük a Crash Bandicoot 4: It's About Time-ot, valamint a Spyro Reignited Trilogy-t.

Toys for Bob is proud to support development for Season 3 of Call of Duty #Warzone, and look forward to more to come. #LETSGO dev squads! #Verdansk84 pic.twitter.com/ERmFSWeaIk — Toys For Bob (@ToysForBob) April 29, 2021

Maga a fejlesztőcsapat tweetelte ki, hogy büszkén jelentik be, immáron ők is a Call of Duty: Warzone -t fejlesztik, mint besegítők, ugyanis a harmadik szezon megalkotásában aktívan kiveszik a részüket. Ezenfelül elhintették, hogy a jövőben egyéb finomságokra is számíthatunk tőlük.Hogy pontosan milyen irányba fog menni a Call of Duty: Warzone , hogy még a Toys for Bobos arcok munkájára is szükség van, de bízzunk benne, hogy mindez azért történik, hogy valóban magasabb szintre emelhessék a játékot.