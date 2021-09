Már a Call of Duty: Vanguard bétáját ellepték a csalók

Sajnos ahogyan az várható volt, a Call of Duty: Vanguard ot már a bétában tömegesen ellepték a hackerek, és megannyi beszámoló érkezik arról, hogy miként teszik tönkre más játékosok élményét.

Gyakori jelenség, hogy a teljes játékban megjelennek a csalók, sokszor már a bétában is akad néhány, viszont most különösen írja a VG24/7 magazin. A franchise történetében nem újdonság, hogy lecsapnak a hackerek a különféle epizódokra, de remélhetőleg most a teljes játékra valamennyire javítják a helyzetet.Az alábbiakban konkrétan láthattok egy példát videó formájában, hogy mégis miként kell elképzelni ezeket a szerencselovagokat, nézzétek meg ti magatok is: