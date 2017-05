A Sony egy Tokióban megtartott stratégiai meetingen bejelentette, hogy nemcsak a PlayStation 4 könyvelhet el óriási sikereket, hanem természetesen a háttérben meghúzódó online szolgáltatás, avagy a PlayStation Network is.









A japánok ugyanis bejelentették, hogy, ami bár elképesztő összeg - hét Magyarországot is kitenne ez a játékosbázis -, ellenben a PS4 sikere alapján azért nem annyira meglepő.Amint ugyanis ismert, illetve a Sony is nyomatékosította a meetingen: világszerte már közel 80 millió PS4 került a boltok polcaira, miközben a háttérben még PS3-ról is rengetegen aktívak, szóval ilyen háttérrel nem is olyan nehéz összehozni azt a 70 millió játékost, akik közül 26,4 millióan ráadásul PS Plus felhasználók is egyben.