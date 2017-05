Már 70 millióan kártyáznak a Hearthstone-ban, ezért most ajándékot ad a Blizzard

A Blizzard nemrégiben bejelentette, hogy még mindig elképesztő sikernek örvend Hearthstone címmel berobbant ingyenes kártyajátékuk, melynek felhasználói bázisa a minap egy rendkívül jelentős mérföldkövet hagyott maga mögött.

Kiderült ugyanis, hogy a Journey to Un'Goro kiegészítő április 6-án megejtett premierjét követően elképesztő mértékben kezdett növekedni a zsugabubusok aránya, ezáltal ma már 7 millió felhasználóval büszkélkedhet az alkotás, ami túlzás nélkül elképesztő számadat.Tudja ezt jól a Blizzard is, éppen ezért most egy kis ajándékkal kedveskednek a rajongók számára, így aki május végéig bejelentkezik a játékba, az, ezzel együtt pedig néhány vadonatúj kártyalappal.