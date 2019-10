Már 70 millió játékossal büszkélkedhet az Apex Legends

Az Electronic Arts legutóbbi üzleti jelentéséből megtudtuk, hogy igencsak jól megy mostanság a cég szekere, lévén nettó árbevételeik a tavalyi év hasonló időszakához mérten 8 százalékos emelkedést tudtak produkálni.

Ehhez nemcsak a FIFA, a Madden és a The Sims 4 járult hozzá jelentős mértékben, hanem az Apex Legends is, lévén kiderült, hogya nagy battle royale küzdelmekhez, így a Respawn Entertainment alkotása körül már egy 70 milliós közösség áll.Hogy ebből hányan aktívak napi szinten, az nem derült ki, azonban az EA ennek láttán nagyon elszánt azzal kapcsolatban, hogy az élő szolgáltatások felé mozduljanak, vagyis a jövőben több olyan lehetőséget alakítanak ki az egyes franchise-ok keretein belül, amivel a játékosok hónapokon át aktívak maradhatnak - és bár ez nem volt benne a közleményben, de fontos, hogy pénzt is szórjanak.