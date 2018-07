Már 7 millió dollárból készül a Shenmue III

A Ys Net a Kickstarteren keresztül jelentette be, hogy a Shnemue III esetében a közösségi kampány ugyan lezárult, de a rajongók a háttérben továbbra is tolhatják a pénzt a játékba a PayPal-on keresztül.

Ennek jóvoltából pedig talicskaszám gyűlnek is a dollárok, ezáltal a fejlesztők elmondása szerint a Shenmue III munkálataira már 7 millió dollár gyűlt össze, és hogy a játékosok érezzék is ennek az óriási összegnek a súlyát, rögtön bejelentettek egy újabb elért stretch goalt, aminek részeként, illetve annak egy kiegészítő lehetőségét.Ennek a lényege, hogy komoly segítséget nyújt azoknak, akik nem ismerik a Shenmue-sorozatot, hovatovább nem nagyon találkoztak korábban ilyen összetett akciójátékkal, a rendszer jóvoltából ugyanis nem kell összetett kombókat betanulnunk, elegendő lesz csak bekapcsolni a lehetőséget, hogy a mesterséges intelligencia mindig a legjobb időpontban alkalmazza a leghatásosabb és a leglátványosabb opciókat. Shenmue III továbbra sem rendelkezik pontos megjelenési dátummal, de valamikor 2019-ben érkezik PC-re és PS4-re is.