Már 5 millió példány ment el a Subnauticából

Óriási sikert ért el az Unknown Worlds Entertainment kezei között formálódott Subnautica , mely egy rendkívül izgalmas és különleges túlélőjátékként meg is találta a közönségét az eladási adatok alapján.

A készítők ugyanis bejelentették, hogy már most több mint 5 millió példány kelt el a játékból, mely egy összevont eredmény --, tehát PS4-en, Xbox One-on és PC-n sikerült teljesítenie, utóbbi esetében a Steam és az Epic Games Store eredményeit is figyelembe véve.Fontos kiemelni, hogy ehhez a számhoz nem tették hozzá azt, hogy a Subnautica tavaly az Epic Games Store-ról ingyen letölthető volt egy rövid ideig, és akkor több mint 4,5 millióan szerezték be maguknak a játékot, mely a fentiekkel együtt már közel 10 millió emberhez eljutott.