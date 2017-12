A Rocket League az aktuális konzolgeneráció egyik legnagyobb sikertörténete, amiről Corey Davis, az alkotás igazgatója a hivatalos honlapon bejelentette, hogy világszerte már 38 millió játékos választotta az autós futball örömeit.

Bár nyilván ez a szám csalóka, hiszen az ingyenes kipróbálási lehetőségek vagy a PS Plus promóció hozzátehetett pár extra milliót olyanokból is, akik csak beleszagoltak az alkotásba, de ezt leszámítva is derekas mennyiségű rajongótábort tud felvonultatni a játék.Sőt mi több, Davis szerint, és emiatt 2018-ban is szeretnék tovább folytatni az alkotás intenzív támogatását, amiről minden esetben időben tájékoztatnak majd minket.