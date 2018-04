Már 30 millió játékossal büszkélkedhet a Rainbow Six: Siege

A Ubisoft legfrissebb bejelentéséből megtudtuk, hogy újabb jelentős mérföldkövet sikerült átlépnie a minap a Rainow Six: Siege-nek, a játékhoz ugyanis világszerte minden platformon már 30 millió felhasználó csatlakozott.

Hogy ezek közül milyen arányban találunk aktív játékosokat, az nem derült ki, ellenben a dinamikus növekedés így is nagyszerűen követhető, hiszen míg tavaly augusztusban még "csak" 20 millióan álltak a Rainbow Six: Siege mögé, addig decemberre már 25 millióra növekedett a játékosok száma, alig négy hónappal később pedig már 30 millióról beszélhetünk.Mivel a Rainbow Six: Siege 2015 decemberében látott napvilágot, a gyakorlatban ez annyit jelent, hogy, amiért természetesen a Ubisoft is sokat tett, hiszen folyamatosan bővítették a taktikai FPS tartalmát, így a háttérben például már mindenki a harmadik évad érkezésére készülődik.