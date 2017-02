Már 3 milliónál jár a Resident Evil 7

Újabb mérföldkövet teljesített a napokban a Resident Evil 7 , a Capcom ugyanis bejelentette, hogy újabb 500 ezer példányt sikerült leszállítaniuk a játékból két hét leforgása alatt.

Ez kiemelkedő teljesítmény, pláne annak fényében, hogy a Resident Evil 7 ennek megfelelően, amit ennek megfelelően sikerként könyvel el a kiadó, így senki se lepődjön meg, ha csakhamar érkezhet folytatás is az egyébként igencsak jól sikerült horrorhoz.A Capcom egyébiránt ezzel egyetemben jelentett az új filmről, avagy a Resident Evil: The Final Chapterről is, amiről kiderült, hogy világszerte 1 milliárd dollárt termelt már most, vagyis hiába lett a sorozat eddigi leggyengébb tagja, az emberek még mindig szeretik.