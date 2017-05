Bár a decemberi megjelenéskor talán nem sokan hittek abban, hogy Suda51 őrült ötlete, avagy a Let It Die végül sikerre viheti majd, de úgy tűnik, hogy a PS4-exkluzív alkotás után meglepően sokan érdeklődnek.

A Grasshopper Manufacture ugyanis egy hivatalos közleményben bejelentette, hogy a Let It Die ma már több mint 3 millió letöltéssel büszkélkedhet, ami annak fényében is derekas mennyiség, hogy egy ingyenes alkotásról beszélünk.A fejlesztők ezzel egyetemben bejelentették, hogy, ezáltal legközelebb júniusban várhatók újdonságok, méghozzá egy új helyszínnel, néhány új fegyverrel és felszerelésekkel a középpontban.