Már 2,5 milliós közösség gyűlt az Apex Legends köré

Most már biztos, hogy az Apex Legends lett a Respawn Entertainment és az EA legújabb aranytojást tojó tyúkja, lévén elképesztően nagy az érdeklődés a Titanfall fejlesztőinek ingyenes battle royale játékára.

A csapatos túlélésre, illetve a speciális hősökre koncentráló alkotásról ugyanis Andrew Wilson, az EA vezére jelentette be, hogy, sőt mi több, mostanra már talán a 3 milliót is elérték a számok.Ez hihetetlenül jó teljesítmény, így nem véletlen, hogy a CEO nagyon izgatott az Apex Legends jövője és sikerei miatt, hiszen amennyiben az EA is rendelkezne egy jól tejelő battle royale élménnyel, akkor az alapjaiban határozhatná majd meg a kiadó jövőjét és lehetőségeit.