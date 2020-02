Már 20 millió játékossal büszkélkedhet a The Sims 4

Dacára annak, hogy már évek óta a piacon van, a rajongók láthatóan nem tudnak ráunni a The Sims 4 élményére, ez derült ki legalábbis az Electronic Arts legfrissebb jelentéséből, mely szerint az életszimulátor most egy újabb mérföldkövet ért el.

Történetesen a Maxis alkotásának, ami egyenesen bődületes eredmény annak fényében, hogy a játék már több mint 5 éve a piacon van, és még mindig milyen jól megy, noha azt azért nem árt hozzátenni, hogy a készítők alaposan meg is támogatták ezt a sikert.Azon túl ugyanis, hogy folyamatosan készítették az újabb és újabb letölthető tartalmakat a The Sims 4 -hez, a játékot korábban kiadták konzolokra is, így a kérdéses 20 milliós eredményt PC mellett PS4-en és Xbox One-on sikerült teljesítenie az alkotásnak.