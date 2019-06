Már 20 millió eladott példánynál jár a The Witcher 3: Wild Hunt

Kezdünk szépen lassan visszabaktatni abba a korszakba, amikor a single player játékok ismét a piac prominens szereplőiként tetszelegnek, és ez nagyban köszönhető a CD Projekt Red munkájának, a The Witcher 3: Wild Hunt nak is.

Nem elég, hogy lehengerelt mindenkit Riviai Geralt harmadik kalandja, de a játékostábor nem is volt rest meghálálni a szoftverbe feccölt munkát - konkrétan már 20 millió példányban kelt el a The Witcher 3: Wild Hunt ! Érdekesség, hogy a komplett The Witcher-szériából 40 millió darabot értékesítettek, ami azt jelenti, hogyEz a szám hamarosan ismét meg fog ugrani, lévén érkezik a Nintendo konzoljára is egy átirat, így nemsokára a Switch tulajok is átélhetik a kérdéses RPG nyújtotta csodás élményeket.