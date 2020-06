Már 20 éves évfordulóját ünnepli a Diablo 2

Elképesztő módon megöregedtünk, hiszen már akkor sem voltunk éppen kisgyerekek, amikor megjelent a Diablo 2, de hogy 20 éves legyen a játék, az jelenleg teljesen összetörte a lelki világunkat, holott nagyon is igaz.

Merthogy itt Európában a mai napon, azaz június 30-án töltötte be pontosan 20 éves évfordulóját a játék, lévén 2000. június 29-én került fel a boltok polcaira a Diablo 2, amiről természetesen a Blizzard sem feledkezett meg, így kaptunk tőlük - a Carbot Studios közbenjárásával - egy humoros videót, de belefuthatunk egy nagy visszaemlékezésbe is a Blizzard hivatalos honlapján.Természetesen az ünnepségről a Diablo 3 keretein belül is gondoskodhatunk majd, ezáltal aki az elkövetkezendő napokban belép a játékba, az garantáltan kaphat majd egy Prime Evil Wing itemet a karakteréhez.

Nézd nagyban ezt a videót!