Hihetetlen, de még mindig talicskaszámra hordják a pénzt a rajongók a Star Citizen bankszámlájára, a Cloud Imperium Games ugyanis bejelentette, hogy már 190 millió dollár gyűlt össze a munkálatokra.

Sőt mi több, a számok már jócskán meg is haladták ezt az összeget, a készítők ugyanis 190,138,736 dollárról beszéltek a hivatalos közleményben, amitszámukra az elmúlt hónapokban.A fejlesztők pontos megjelenési dátummal azonban még mindig nem tudtak szolgálni a Star Citizen kapcsán, így megint be kell érnünk egy videóval, amit az alábbiakban magatok is megtekinthettek.

