Már 18 millió felhasználója van az Xbox Game Pass-nak

Elképesztő ütemben gyűjti a felhasználókat, illetve az előfizetőket a Microsoft az Xbox Game Pass kapcsán, Satya Nadella CEO ugyanis bejelentette, hogy már több mint 18 millióan csatlakoztak a szolgáltatáshoz.

Mindez a redmondi óriás legfrissebb pénzügyi adataiból és statisztikáiból derült ki, melyek mindenről szóltak, csak éppen arról nem, hogy milyen eladásokat produkált az Xbox One, illetve miként indult az Xbox Series X, a szolgáltatás népszerűsége alapján ugyanis nem lehetne ezzel kapcsolatban messzemenő következtetéseket levonni.Az már sokkal inkább mérőszámnak tekinthető ezen a téren, hogy, ami új rekordot jelent, de szárnyaltak az Xbox-részleg videojátékos bevételei is, az elmúlt negyedévben ugyanis 5 milliárd dollár folyt be hozzájuk, ami szintén soha nem látott összeg.