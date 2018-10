Már 15 millió játékossal büszkélkedhet a For Honor, kedvcsinálón a Marching Fire DLC

A Ubisoft bejelentette, hogy a folyamatos bővítéseknek, kipróbálási lehetőségeknek és egyebeknek köszönhetően a megjelenés óta már 15 millió játékos csatlakozott a For Honor brutális küzdelmeihez, amit egy tartalmas frissítéssel ünnepelhetünk.

Bár arról nem szólt a fáma, hogy ebből az embertömegből hányan aktív játékosok, ellenben aki még a csatatereken háborúzik, az hamarosan töltheti is magának a Marching Fire DLC-t, mely egy gigantikus ingyenes frissítésként olyan újdonságokat hoz magával, mint a Wu Lin frakció által inspirált új kínai harcművészet megjelenése, a 4v4 fős Breach-, vagy a hagyományos Arcade mód.Mindez persze csak a jéghegy csúcsa, ha pontosabban is megismerkednél a Marching Fire tartalmával, hovatovább mozgás közben szintén megtekintenéd az újdonságokat, akkor vess egy pillantást az alábbi kedvcsinálóra. A bővítményPC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!