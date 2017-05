Már 149 millió dollárt gyűjtött össze közel 2 millió ember a Star Citizen-re

Most már senkinek se legyen kétsége afelől, hogy hamarosan összejön a 150 millió dolláros büdzsé a fejlesztőknek a Star Citizen -re, ami nem véletlen, hiszen a világ valaha készült legnagyobb és legösszetettebb űrszimulátora formálódik a név alatt.





Mint kiderült, az alkotást a háttérben már közel 1,9 millió fanatikus támogatta kisebb vagy nagyobb összegekkel, amelyek között biztosan voltak jelentősebb adományok is, hiszen ennek a nagy összefogásnak köszönhetőenBár ez még mindig nem a legnagyobb büdzsé, amit egy videojáték valaha is felvonultatott, ellenben ha így folytatódik tovább, Chris Roberts és a Cloud Imperium Games csapata ezt a rekordot is megdönti, miközben az adományok egyre csak jönnek és jönnek, így pár héten belül vélhetően a 150 milliós keret is meglesz.