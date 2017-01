Már 141 millió dollár jött össze a Star Citizen elkészítésére

Ha így folytatja tovább, nemsokára a világ legdrágább videojátéka válhat a Star Citizen -ből, amelyre még 2012-ben, egy Kickstarter-kampány részeként gyűjtötték össze a készítők az első kétmillió dollárt.

Azonban úgy gondolták, hogy ennél sokkal többet is kaphatnak, ezáltal a hivatalos honlapjukon tovább folytatták a kampányt, aminek részeként az elmúlt években folyamatosan gyűltek az újabb és újabb milliók, a rajongók lendülete pedig töretlen maradt, ezáltal, a dollárok pedig továbbra is csak peregnek és peregnek.Mindez persze nem véletlen, hiszen a Star Citizen az utóbbi évek egyik legnagyszabásúbb és legjobb űrszimulátoros projektje, amelyhez a Cloud Imperium Games már az alfa tesztek során is egy elképesztően erős közösséget épített fel.