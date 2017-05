A Ubisoft bejelentette, hogy apránként ugyan, de egyre komolyabb tömegek fedezik fel maguknak a The Crew szépségeit, ezáltal autós játékuk a legfrissebb számadatok szerint már 12 millió játékossal rendelkezik.

Ez persze nem jelenti azt, hogy jelenleg ilyen sokan száguldoznak a szervereken, hanem azt, hogy, ami elképesztően jó eredménynek tekinthető.Ezek után nem lennénk meglepve, ha a Ubisoft még az idei E3-on előrukkolna a The Crew folytatásának ötletével, hiszen bár nem tudni, hogy az eladások terén most hol áll a játék, de a 12 millió játékos alapján biztosan több milliónál járnak ezek a számok is.