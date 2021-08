A Remedy a legújabb bevételi konferenciáján közölte az információt, miszerint immáron 10 millióan játszottak a Control lal, ami bár nem azonos azzal, hogy ennyit adtak el a játékból, de így is kiváló eredményről beszélhetünk.

Mint azt tudjuk, a Control egy időben ingyenes volt az Epic Games Store-on is, valamint a PS Plus-ba is betették, arról meg már nem is beszélve, hogy a Game Pass részét képzi a program. Ezenfelül azt is elmondták , hogy idén tervezik kiadni a CrossfireX sztori módját, amit ők fejlesztenek.Emellette a stúdió free-to-play játéka, a Vanguard projektnéven futó alkotás is aktív fejlesztés alatt áll, valamint egy kisebb játék is formálódik a csapat berkeiben.