A Sony hivatalosan bejelentette, hogy már 10 milliós példányszámban értékesítették a PS5-öt, és a július 18-án elért eredménnyel elmondhatják, hogy a legújabb konzoluk a leggyorsabban fogyó konzol valaha - és természetesen ezzel a PS4-et is lehagyta.

Ezenfelül a Sony néhány extra adatot is szolgáltatott, mint például hogy a Spider-Man: Miles Morales már 6,5 millió példányban jutott el a közönséghez, míg a PS5-exkluzív Returnal 560 ezer eladott darabbal büszkélkedhet.Emellett a júniusban emgjelent Ratchet and Clank: Rift Apart 1,1 milliós eladásáról is szól a fáma, valamint az MLB The Show 21 (ami már Xbox konzolokon is megjelent) több mint 2 milliós példányban lett értékesítve.