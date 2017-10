Már 10 millió játékossal büszkélkedhet a Fortnite: Battle Royale játékmódja

Alaposan belenyúlt a tutiba a PlayerUnknown's Battlegrounds lenyúlásával a Fortnite , akik elkészítették az említett alkotás mindenki-mindenki ellen típusú Battle Royale játékmódját, amit a legfrissebb hírek szerint már egy magyarországnyi ember kipróbált.





Az Epic Games mindezt egy látványos infógrafika társaságában jelentette be a rajongók számára, ezáltal megtudtuk, hogy, akik ráadásul biztosan nem csak beleszagoltak, lévén közel 45 millió órát játszottak a résztvevők.Az alábbiakban általatok is megtekintett grafikából még további érdekes adatokat is kiolvashattok, ezáltal például azt is, hogy a játékosok a harcok alatt közel 60 millió csapdát fedeztek fel, és majdnem 800 millió lépcsőt, falat és egyebet építettek maguknak. Ha kíváncsi vagy a további részletekre, íme: